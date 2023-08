Trump pleit onschuldig voor bijkomende aanklachten in zaak rond geheime documenten

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag onschuldig gepleit voor enkele bijkomende aanklachten tegen hem in de zaak rond de geheime documenten die in zijn resort in Florida gevonden werden. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten.

De openbare aanklagers hadden afgelopen week nieuwe aanklachten ingediend tegen Trump en twee van zijn medewerkers voor het achterhouden van geheime overheidsdocumenten.

Origineel was er sprake van 37 aanklachten tegen de voormalige president omdat hij vertrouwelijke documenten zou hebben meegenomen bij zijn vertrek uit het Witte Huis begin 2021. Die werden later gevonden in zijn resort Mar-A-Lago in Florida.

Daar kwamen er nu drie bij. De nieuwe aanklachten omvatten een poging tot het verwijderen van beveiligingsbeelden die zijn opgevraagd door een dagvaarding van de grand jury, het afleggen van valse verklaringen aan de FBI en het onwettig bewaren van een aanvullend document met informatie over de nationale defensie.

De rechtszaak staat gepland voor 20 mei 2024. Het begin van de rechtszaak valt dus midden in de verkiezingscampagne voor de volgende presidentsverkiezingen begin november 2024. Trump wil zich opnieuw verkiesbaar stellen. Hij wordt geconfronteerd met verschillende rechtszaken in het verkiezingsjaar.

Trump deed ook afstand van zijn recht om op 10 augustus aanwezig te zijn in de rechtbank voor de drie extra aanklachten.

De voormalige president moest eerder deze week ook al in de rechtbank in Washington en pleitte daar onschuldig aan pogingen om de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden.

(sgg)