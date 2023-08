Ploegbazen Richard Plugge en Patrick Lefevere staan tijdens het WK aan de zijlijn: “Met deze dag heb ik een haat-liefdeverhouding”

Allebei hebben ze zondag een topfavoriet aan de start staan, maar ze kijken toch met een bang hartje naar het WK. Richard Plugge (Jumbo-Visma) en Patrick Lefevere (Soudal-Quick-Step) hopen in eerste instantie dat hun duur betaalde renners die ene jaarlijkse missie voor hun vaderland zonder kleerscheuren doorkomen. “Het is één van de mooiste wedstrijden van het jaar, maar het is ook jammer dat je renners net dan in een ander shirt rondrijden.”