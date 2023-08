Peuter sukkelt in vijver van camping in Kinrooi: kind bij bewustzijn afgevoerd naar ziekenhuis

Kinrooi

Een peuter van ongeveer 1 jaar oud kwam vrijdagavond in de vijver terecht van camping Papillon aan de Steyverhofstraat in Kinrooi. Het kind werd afgevoerd naar het ziekenhuis en was op dat moment bij bewustzijn.

De precieze omstandigheden zijn nog niet gekend, maar het zou gaan om een Nederlands kindje dat even aan de aandacht van de moeder was ontsnapt. Vervolgens moet het kindje, die kon lopen, in de vijver van het kampeerverblijf gesukkeld zijn. Het was de moeder die alarm sloeg en ook de eerste hulp aan het kind verleend zou hebben.

Zelfstandig ademen

Toen de ambulanciers in het bijzijn van een MUG arriveerden, was het kind bij bewustzijn. Zij namen de medische zorgen over. De lokale politie Carma zakte eveneens af naar camping Papillon. “Het slachtoffer kon zelfstandig ademen en leek op het eerste gezicht niet in levensgevaar”, bevestigen ze bij de politie.

De hulpdiensten voerden het jonge kindje af naar het ziekenhuis. Over diens laatste toestand is niet meer geweten.