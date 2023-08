Hitte op Jamboree in Zuid-Korea is zo ondraaglijk dat 4.000 Britse scouts hun tenten inruilen voor hotelkamers, Belgen wachten af

De hitte is zo ondraaglijk in Zuid-Korea dat bussen met airco moeten worden ingezet en de Britse scouts besloten hebben om het Jamboree-terrein in te ruilen voor hotels. “Om vijf uur ’s ochtends is het al te warm in de tent, dus staan we dan al op”, klinkt het bij de Belgische scouts.

Met temperaturen tot 38 graden is het puffen en blazen voor de 43.000 scouts tussen 14 en 18 jaar die deelnemen aan de Wereldjamboree in Zuid-Korea. De regering stuurde eerder al artsen en verpleegkundigen van het leger. Vrijdag gaf president Yoon Suk Yeol het bevel en “onbeperkt aantal” vrachtwagens met koud water, bussen met airco en beter voedsel te laten aanrukken nadat maar liefst 600 deelnemers onwel werden door de hitte.

De Britse scouts hebben daarom ook besloten het kampterrein in te ruilen voor hotels. Zaterdag en zondag zouden zo’n 4.000 deelnemers het kampterrein moeten verlaten. In een verklaring laat de Scout Association weten dat het “vooral is om de druk op het terrein te verminderen”.

Eerder lagen de organisatoren al onder vuur door een gebrek aan ziekenhuisbedden, ondergelopen terreinen en muggenplagen. Ook over het eten werd geklaagd, zo zijn er verhalen over chips als lunch en het afgelasten van activiteiten omdat er geen eten was. Ook het sanitair zou niet in orde zijn.

Belgische scouts in overleg

De Belgische scouts blijven voorlopig wel nog op het terrein, aldus Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. “Naar aanleiding van verplaatsing van deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk op Jamboree, overleggen we komende uren met het contingent management team van de Belgische delegatie hoe de situatie in te schatten en te reageren”, aldus Van Reusel die benadrukt dat de beslissing van de Britten niet wijst op een acute noodsituatie. “Het is een voorzorgsmaatregel waarover we met andere landen beraadslagen.”

Volgens een 22-jarig scoutslid, die bij scouts Lievegem bekend staat onder de totemnaam Merlo, is de situatie intussen wel al beter dan bij aanvang van de bijeenkomst. “Er is echt verandering. In het begin waren de basisnoden niet in orde, er was niet voldoende eten. Dat hebben we opgelost door rond te gaan vragen of we eten mochten hebben van andere groepen. Er is nu ook voldoende water en we krijgen koelboxen en ijszakken en zelfs water om waterspelletjes mee te spelen”, zegt hij vanuit Zuid-Korea.

Maar door de hitte verlopen de dagen toch wel anders dan verwacht: “De zon komt op om vijf uur. Vanaf dan is het te warm om in de tent te blijven, dus staan we dan al op. De planning passen we hier en daar aan. Zo hebben we de eerste voormiddag overgeslagen omdat het gewoon niet mogelijk was. We zeggen aan de leden dat ze het rustig aan mogen doen en dat vinden ze wel leuk, gewoon wat rondhangen en babbelen met leden uit andere landen, dat vinden tieners eigenlijk best leuk.”

De groep Belgen, van de vijf scoutsbewegingen in ons land, bestaat uit 28 units met telkens 36 leden en 4 leid(st)ers.