Ashley (35), moeder van twee, sterft nadat ze te snel te veel water drinkt

Ze voelde zich gedehydrateerd en had hoofdpijn, dus dronk Ashley Summers (35) uit Indiana twee liter water in twintig minuten tijd. De moeder van twee overleed door watervergiftiging, een zeldzaam gevolg van te snel te veel water drinken.

De moeder van twee was op vakantie met haar man en hun twee jonge dochters toen ze zich ernstig uitgedroogd begon te voelen. Hoewel ze dronk, kreeg ze geen gevoel van verzadiging. Summers klaagde dat ze zich licht in het hoofd voelde en hardnekkige hoofdpijn had.

“Iemand zei dat ze in twintig minuten tijd vier flesjes water opdronk”, vertelde haar broer Devon Miller aan WRTV. “Een gemiddelde fles is 16 ounces (ongeveer een halve liter, nvdr.). Zij dronk zo’n 64 ounces op twintig minuten. Dat is wat je op een hele dag zou moeten drinken.”

Uiteindelijk overleed Summers na haar terugkeer van vakantie aan de gevolgen van watervergiftiging. “Het was een schok voor ons allemaal toen ze over de watervergiftiging begonnen”, aldus Miller. Watervergiftiging treedt op wanneer op korte tijd veel water wordt geconsumeerd of wanneer de nieren te veel water vasthouden door onderliggende gezondheidsproblemen. De symptomen zijn onder andere een algemeen onwel gevoel, spierkrampen, pijn, misselijkheid en hoofdpijn.

Summers was orgaandonor, waardoor haar hart, lever, nieren, longen en een deel van haar botweefsel gedoneerd kon worden. Uiteindelijk redde ze vijf andere levens, aldus haar familie.