PSV plant op een bod op Rode Duivel Zeno Debast van Anderlecht: “We zijn in gesprek, ja”

PSV Eindhoven bereidt een bod voor op Zeno Debast (19), Rode Duivel en titularis achterin bij Anderlecht. Paars-wit liet eerder weten enkel een transfer te overwegen als er een hoog bod binnenkomt. Aan de Nederlandse sportzender ESPN bevestigde technisch directeur van PSV Earnest Stewart dat er wordt gepraat met Debast. “Daar zijn we mee in gesprek, ja.” PSV heeft ook zijn oog laten vallen op Aster Vranckx, Charles De Ketelaere is uit beeld.

PSV Eindhoven is op zoek naar versterking voor de defensie. De piste Davinson Sanchez, de Colombiaanse verdediger van Tottenham, is opgeborgen aangezien zijn eisen te hoog waren.

Dat bevestigde technisch directeur Earnest Stewart voor de aftrap van de Nederlandse Supercup tegen Feyenoord. “We zijn in gesprek geweest, maar aan die eisen kunnen we niet voldoen.”

Tegelijk gaf hij toe dat de piste Debast nu wordt geactiveerd. “Daar zijn we in gesprek mee, ja”, bevestigde Stewart. “We vinden het ook een mooie, grote, goed voetballende verdediger. Het is inderdaad een ander type dan de meer stevige Sanchez, maar uiteindelijk ben je op zoek naar kwaliteit. Bij een jongen als Debast komt daar ook nog een stuk ontwikkeling bij. Uiteindelijk moet er iets uit gaan komen, maar zover is het nog niet.”

Onze redactie vernam dat de Nederlandse club uit Eindhoven een bod voorbereidt op Debast. Dat zal hoog genoeg moeten zijn om Anderlecht te kunnen overtuigen, want de 19-jarige Debast is nu al een sterkhouder, ontwikkelt zich nog en heeft een contract tot juni 2025.

Aster Vranckx. — © Isosport

PSV richt zich ook voor het middenveld op een Belg. Aster Vranckx, 20-jarige middenvelder van Wolfsburg, staat op de radar, geeft Stewart toe. “Het is iemand waar wij oren naar zouden hebben.”

Het concretiseren van de piste Vranckx zou samenhangen met een eventueel vertrek van de Ivoriaans middenvelder Ibrahim Sangaré. “Concreet is het nog niet, want er is nog geen club die geld op tafel heeft gelegd.”

Maar Stewart bevestigde wel de naam van Aster Vranckx. “Dat is een van de spelers waar we wel oren naar zouden hebben als Sangaré vertrekt. Hij is een van de kandidaten.”

De Ketelaere: niet aan de orde

De PSV-directeur zei verder dat de komst van Charles De Ketelaere niet aan de orde is. De Belgische international werd lange tijd als belangrijkste kandidaat gezien om de positie van aanvallende middenvelder in te vullen na het vertrek van Xavi Simons, maar volgens Stewart richt PSV zich op een andere speler. “We zijn met iets anders bezig”, vertelde Stewart in een interview met ESPN. Eerder in de week werd in Italië bericht dat Atalanta Bergamo de beste papieren heeft om De Ketelaere te huren van AC Milan met een optie tot koop.

PSV wordt inmiddels in verband gebracht met de aanvallende middenvelder Malik Tillman, die afgelopen seizoen als huurling van Bayern München voor Rangers FC uitkwam. De Duits-Amerikaanse middenvelder kan opnieuw worden verhuurd en PSV wordt samen met Wolfsburg genoemd als mogelijke nieuwe werkgever.

Geen concrete interesse in Bakayoko

In de internationale pers wordt ook Johan Bakayoko veelvuldig genoemd als een speler die deze zomer nog een stap hogerop zou kunnen zetten. De aanvaller wordt in verband gebracht met Napoli en Paris Saint-Germain. Volgens Stewart is er op dit moment geen concrete interesse voor de aanvaller. “Niemand heeft zich gemeld voor hem. Op dit moment niet. In de winterstop is PSG geweest. Toen is zijn contract opengebroken en verlengd.”