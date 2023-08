Melanie Peetermans: “Dat ze met mij spotten op sociale media, daar lach ik mee. Maar van Jasper moeten ze afblijven”

Er is een nieuwe fase aangebroken in de relatie van Melanie Peetermans en haar Vlam van Ham, Jasper Philipsen. Het binnenrijven van de puntentrui én het WK-ticket deed de voorbije weken zoveel stof opwaaien dat het nog in de kleren hangt. Daarnaast gaat het koppel na Glasgow samenwonen. Met regenboogtrui aan de waslijn? “Jasper is met een goed gevoel afgereisd”, verklapt zijn wederhelft.