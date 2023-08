Limburgse verdachte van drugssmokkel in Antwerpse loods blijft in de cel, trucker gaf twee keer verkeerde code op

Vijf mannen die maandag opgepakt werden aan een loods in Aartselaar en die betrokken zouden zijn bij de smokkel van 982 kilogram cocaïne, blijven in de cel. Onder hen ook Limburger Valentino G.

Twee keer de verkeerde pincode opgeven om een container op te pikken waar even voordien al een kleine ton cocaïne in gevonden is, het gedrag van een Moldavische vrachtwagenchauffeur maandag aan kaai 1742 was op zijn minst verdacht te noemen. Bij een derde poging kreeg de man de container uiteindelijk wel mee op zijn oplegger en vertrok hij van aan het Deurganckdok in de richting van Brussel.

In zijn spoor volgde een observatieteam van de federale gerechtelijke politie Antwerpen. De speurders merkten dat de vrachtwagen in Aartselaar de A12 verliet om aan de achterzijde van de (wegens verbouwingen leegstaande) vestiging van kledingwinkel e5 een loods binnen te rijden. Daar stonden vier mannen klaar om de tassen cocaïne uit te laden. Op het moment dat ze merkten dat de container al leeggehaald was, viel de politie de loods binnen. Enkele aanwezigen slaagden er nog even in weg te vluchten maar konden uiteindelijk gevat worden.

Deze week werd net geen ton cocaïne in beslag genomen op kaai 1742 in de Waaslandhaven. — © Parket Antwerpen

Behalve de vrachtwagenchauffeur, een vijftiger, werden vier mannen opgepakt. Het gaat om de oprichter van een Antwerps kledinglabel, Bob F., Antwerpenaars Abderrahim A. en Ngama ‘Ishak’ N. en de Limburger Valentino G. In de loods lag ook een gsm-toestel dat door de opdrachtgever(s) gebruikt werd om instructies te geven aan de uithalers.

De vier mannen in de loods zouden zich voorlopig op hun zwijgrecht beroepen, hun advocaten wilden ook geen commentaar kwijt over de zaak. De vrachtwagenchauffeur zou aan de politie verklaard hebben dat hij onderweg was naar Brussel toen hij de opdracht kreeg te stoppen bij de loods in Aartselaar waar hij door onbekenden opgewacht werd. Hij mocht niet uitstappen en zat nog in zijn cabine toen de politie tussenkwam.

Dat er drugs in zijn container gezeten zouden hebben wist hij naar eigen zeggen niet. Het vijftal, tussen 19 en 53 jaar oud, werd aangehouden op verdenking van poging tot bezit van verdovende middelen in vereniging. Hun aanhouding werd vrijdag bevestigd door de raadkamer, de vijf blijven nog zeker een maand in de cel.