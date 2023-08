Student barst in tranen uit wanneer hij zijn spaarpotje voor het eerst in maanden opendoet: “Ik had het er nooit in mogen steken”

De Filipijnse Randy Gasang Boganutan had onlangs een gigantisch slechte dag. De student had de afgelopen maanden al zijn zakgeld verzameld in een cilindervormige spaarpot en wilde zien wat hij ondertussen al had gespaard. Maar toen hij de buis opendeed en zag wat er met zijn geld was gebeurd, barste hij in tranen uit. “Ik had het er nooit in mogen steken”, vertelt hij.