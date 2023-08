Wout van Aert ziet zoals steeds winstkansen: “Ik ben er een paar keer dicht bij geweest, ik wil het ook een keertje afmaken”

Er wordt gezegd dat het parcours vergelijkbaar is met een cyclocross. Akkoord?

Wout van Aert: “Ik begrijp dat ze dat zeggen. Maar het is een koers van 272 kilometer. Dus de vergelijking gaat niet echt op. Het zijn wel veel bochten. Dus het is zeker een voordeel om technisch begaafd te zijn. Maar zo zijn er wel meer in het peloton .” (grijnst)

Er wordt gezegd dat jij op dit technische parcours in het voordeel bent.

“Het bochtenwerk is belangrijk maar wie in de finale het meest fris zit, zal de bochten het best nemen. Zo simpel is het.”

Is het een mooi parcours?

“Ik hou er wel van en ik hou van de sfeer van een stadscircuit. Toch vind ik dat er net iets te veel bochten zijn. Een ongelukje is snel gebeurd, misschien scheurt het als gevolg van een valpartij. En zo kan je wedstrijd voorbij zijn, wat eigenlijk jammer is.”

Wordt Montrose Street de beslissende helling?

“Montrose Street is niet veel zwaarder dan andere stukken van het parcours. Er liggen heel wat knikjes en technische passages. Maar het ligt net voor de finish. Dat verklaart de focus. Het is echter de opeenstapeling van bochten en steile stukken die de wedstrijd lastig maken.”

Wat voor een wedstrijd verwacht je zondag?

“Door de opeenvolging van hellingen en bochten ga ik er vanuit dat er veel zal worden aangevallen en dat we een attractieve wedstrijd krijgen. En mijn ervaring van het EK in 2018 heeft me geleerd dat het in de finale vroeg zal scheuren en dat er niemand uit de achtergrond zal terugkeren. We zullen dus heel aandachtig moeten koersen. Ik verwacht heel vroeg een strijd om de posities. De wedstrijd gaat snel opengebroken worden.”

© BELGA

Waar ligt voor jou het sleutelpunt?

“In het tweede deel van het lokaal circuit, waar het veel draaien en keren is, afgewisseld met korte hellingen. De opeenvolging van inspanningen gaat de doorslag geven maar waar de beslissing zal vallen, weet ik niet. Je kan er niet één punt uitkiezen. Ik kan alleen maar hopen dat de koers zich in mijn voordeel ontplooit.”

Hoe heb jij toegeleefd naar dit WK?

“Door omstandigheden - de geboorte van mijn tweede zoon - heb ik anders gereden in de Tour maar ook omdat ik wist dat dit WK er nog zat aan te komen. Ik kan nu wel zeggen dat ik me niet heb ingespannen voor de groene trui omdat ik er vanuit ging dat ik naar huis zou moeten, of beter mogen gaan voor het einde van de Tour. Zo heb ik de motivatie en de gezondheid kunnen behouden met het oog op dit WK, al was het ook niet makkelijk om de absolute focus terug te vinden. Maar vorig jaar zou ik twee weken na de Tour niet in staat zijn geweest een WK te rijden.”

Hoe zie jij je rol nu Jasper deel uitmaakt van de selectie?

“Ik kan nu op vele manieren de finale rijden. Ik moet ook geen schrik hebben om van ver te beginnen koersen en heb dan nog het voordeel dat ik een goede finish achter de hand heb.”

© BELGA

Je kan dus iets meer vrijuit kan koersen in vergelijking met vorig jaar?

“Wat niet slecht is voor mij.”

Drie kopmannen, dat lijkt ons niet simpel?

“Makkelijk is het niet omdat we drie verschillende types zijn. Met een volledige ploeg achter mij zou het makkelijker zijn. Maar langs de andere kant biedt het mogelijkheden. Het is de voorbije jaren altijd gelukt, dat zal deze keer niet anders zijn. We moeten elkaar begrijpen en elkaar ook kansen geven.”

De hamvraag: hoe gaan jullie het tactisch aanpakken?

“Moesten we het al weten, dan gaan we het hier niet vertellen (lacht). Ach, het is gek om deel uit te maken van zo’n sterk team. Niet enkel de kopmannen maar ook de zes andere jongens behoren tot de beste renners van de wereld. Ik noem het een comfortabele luxepositie. Eender hoe de wedstrijd zich ontwikkelt, we hebben altijd opties. Je wint trouwens makkelijker met twee zulke kopmannen aan je zijde, ook al zijn we alle drie hier om te winnen .”

Zit je grootste concurrent in het eigen team?

“Remco is een kandidaat, geen concurrent. We mogen ook niet denken dat we het zomaar onder ons gaan verdelen. Er zijn nog veel kandidaten: Van der Poel, Laporte, Pedersen, Pogacar uiteraard. En schrijf ook maar de Italianen op. Die blijven een beetje onder de radar en dat hebben ze graag.”

Je hebt die regenboogtrui al een paar keer nipt gemist. Lig je daar wakker van?

“Neen, omdat ik hem ook al vier keer gewonnen heb. Want ook het veldrijden is een grote sport. Het spreekt voor zich dat ik hier ben om die trui te winnen. Ik ben er een paar keer dicht bij geweest, ik wil het ook eens een keertje afmaken.”

Wie zijn je favorieten voor zondag?

“Doe maar Pedersen en Van der Poel.”