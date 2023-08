Genkse broers pakken medaille op WK granfondo, Vinokourov verovert wereldtitel

Twee dagen voor de mannelijke profs hun WK in het Schotse Glasgow afwerken, waren vrijdag al de granfondorenners aan de beurt. De Genkse broers Porco pakten in hun leeftijdscategorie een medaille, terwijl oud-wielrenner Alexandre Vinokourov met een gouden exemplaar aan de haal ging.

De granfondo is een wielerdiscipline voor amateurwielrenners over (voor hen) lange afstand. Fabio Porco veroverde zilver in de categorie 35 tot 39 jaar, broer Carlo pakte brons bij de 40 tot 44-jarigen. Lars Van Coppenolle (19-34), Ils Van der Moeren (vrouwen 45-49) en Annick Van Leuven (vrouwen 55-59) bezorgen ons land in hun categorie het goud.

Olympisch kampioen Alexandre Vinokourov, die na het beëindigen van zijn profcarrière aan triatlon begon te doen, haalde het in de categorie voor renners van 50 tot en met 54 jaar met kleine voorsprong voor twee vluchtgezellen.

Vinokourov, tegenwoordig manager van Astana Qazaqstan, was niet de enige ploegbaas die met goud naar huis kon. De Israëlische Canadees Sylvan Adams, de grote mecenas bij Israel-Premier Tech, haalde het bij de renners van 65 tot en met 69 jaar. Bij de mannen van 40 tot en met 44 jaar tot slot is de nieuwe wereldkampioen de Nederlandse oud-wielerprof Johnny Hoogerland, berucht van het prikkeldraadincident in de Tour de France van 2011.