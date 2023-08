Lotte Kopecky voelt zich voor WK “hersteld” van indrukwekkende Tour

“Ik voel me goed. Ik denk dat ik van de Tour hersteld ben,” zegt Lotte Kopecky. Ze werkte vorige week een indrukwekkende Tour af waarbij ze een ritzege, de groene trui en een tweede plaats in het eindklassement kon pakken. Nu maakt ze zich op voor haar volgende grote doel: het WK op de weg en op de piste.

Terwijl de mannen zondag hun wereldkampioenschap op de weg afwerken in Glasgow, trapt Lotte Kopecky dezelfde dag haar piste-WK op gang in de Schotse stad. Ze is intussen goed hersteld van haar indrukwekkende Tour de France, vertelde Kopecky vrijdag voor een training op de wielerbaan van Glasgow.

Kopecky spaarde in het zware slotweekend van de voorbije Tour haar krachten niet, en reisde daags nadien al meteen naar Glasgow af. Maar die reis deed ze niet met loden benen, vertelt Kopecky in gesprek met persagentschap Belga. “Ik voel me goed. Ik denk dat ik van de Tour hersteld ben. Ik had niet echt een supervermoeid gevoel toen ik hier aankwam. Ook niet op de fiets. Natuurlijk heb ik vorige week enorm afgezien, en die vermoeidheid is sowieso aanwezig. Maar ik voel me niet leeg. Net zoals de bedoeling was.”

Kopecky komt op de wereldkampioenschappen wielrennen in Glasgow in totaal viermaal in actie, en dat eerst in het baanwielrennen: zondag (6/8) in de afvallingskoers, dinsdag (8/8) in de puntenkoers en woensdag (9/8) in het omnium. Tot slot rijdt ze op zondag 13 augustus de wegrit. “Als ik mag kiezen, dan verkies ik sowieso om volgende week op de weg super te presteren. Maar ik kijk ook uit naar het baanwielrennen. Omdat ik weet hoe belangrijk het omnium straks wordt om punten te sprokkelen voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Ook dat is een groot doel. Als ik het podium in het omnium kan halen, behaal ik massa’s veel punten met het oog op kwalificatie.”