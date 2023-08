Niet afkomst, maar leeftijd is (veruit) grootste reden tot discriminatie op arbeidsmarkt

Een kwart van de werkende Belgen kreeg in zijn carrière al te maken met discriminatie op de werkvloer, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Opvallend: niet de afkomst is de belangrijkste factor, wel de leeftijd van de sollicitant.

Hoewel bedrijven het zich gezien de arbeidskrapte niet kunnen permitteren om talent links te laten liggen, blijft discriminatie nog altijd sterk aanwezig op onze arbeidsmarkt, zo blijkt uit onderzoek van hr-dienstverlener Acerta en jobsite Stepstone bij 2.500 werkende Belgen en ruim 500 werkzoekenden.

Bijna één derde van de werkzoekenden (31,9%) geeft aan dat ze bij een sollicitatie al te maken kregen met discriminatie. Ook bij de werkende Belgen ligt dat cijfer hoog: bijna één op de vier (24,2%) kreeg tijdens een sollicitatie geen eerlijke kans door een of andere vorm van discriminatie.

De discriminatie gebeurt om verschillende redenen, zo blijkt. Omwille van een zwangerschap, geaardheid, gender, fysieke beperkingen of afkomst, bijvoorbeeld. Maar de grootste discriminerende factor blijkt - met voorsprong - de leeftijd. Bij de werkzoekenden ging het in liefst 72,4 procent van de gevallen om discriminatie op basis van hun leeftijd, bij de werknemers was dat bij 35,3 procent het geval.

“Clichés”

“Er doen heel wat clichés de ronde over oudere werknemers”, zegt Sabine Goossens, hr-experte bij Acerta Consult. “Ze zijn te duur, ze willen minder bijleren, ze zijn niet meer te coachen, ze zijn vaker ziek of fysiek niet sterk genoeg meer, ze willen niet lang meer werken… Nochtans bewijst de praktijk vaak het tegendeel. Het loon van oudere werknemers zal door de anciënniteit meestal hoger liggen dan bij jongeren, maar daartegenover staat wel dat oudere werknemers meer maturiteit en ervaring naar de werkvloer brengen. Vaak hebben ze ook nog veel goesting om te werken en moeten ze minder rekening houden met jonge kinderen. In een krappe arbeidsmarkt maken werkgevers die oudere werknemers geen kansen willen geven het extra moeilijk voor zichzelf om vacatures ingevuld te krijgen.”

Verplicht preventiebeleid

Ook bij het gelijkekanseninstituut Unia kwamen er vorig jaar 89 meldingen over discriminatie op basis van leeftijd binnen. Dat is niet alleen “goed” voor een vierde plaats - na raciale criteria (158), handicap (156) en gezondheidstoestand (104) - maar is ook het hoogst aantal meldingen daarover sinds 2017. Toen waren het er 108. “Om discriminatie op de werkvloer te verminderen, willen wij eerst en vooral de invoering van een verplicht preventiebeleid op het werk zien”, zegt woordvoerster Anne Salmon. “Daarnaast pleiten we in onze aanbevelingen voor de verkiezingen van 2024 voor een verdere versterking van de arbeidsinspectie en een ondersteuning voor bedrijven die diversiteitsplannen willen uitwerken.”