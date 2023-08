Jasper Philipsen hoopt op sprint met een kleine groep: “Heb een goede dag nodig”

Jasper Philipsen is na Wout van Aert en titelverdediger Remco Evenepoel de derde troefkaart van de Belgische selectie zondag in de wegrit van het WK wielrennen in Glasgow. De snelle man van Alpecin-Deceuninck moet hopen op een sprint met een (kleine) groep. “Het zal zeker heel lastig worden”, blikte hij vrijdag vooruit.

Philipsen was in de voorbije Tour de France nauwelijks af te stoppen in de sprint. Hij won vier etappes en pakte daarbovenop de groene trui. “Maar hier zijn de aanvallers met alle bochten en technische passages in het parcours in het voordeel”, verklaarde Philipsen op het persmoment in Dunblane. “Het is constant draaien en keren, op en af. Het zal zeker heel zwaar worden op het einde van de wedstrijd.”

Philipsen toonde zich erg voorzichtig in zijn verwachtingen. “Waarschijnlijk is het geen parcours voor echte sprinters, maar het is ook niet uitgesloten”, legde hij uit. “Ik verwacht een open wedstrijd met misschien een kleine groep vooraan, van maximum 20 à 30 renners. Eerst en vooral heb ik zelf een goede dag nodig. Dat is het belangrijkste. En dan heb ik misschien een kans. Het is een extra optie voor de ploeg. Het systeem met meerdere kopmannen is onze sterkte, daar moeten we van uitgaan. Het verdeelt ook de druk binnen de ploeg. Sprinten zal voor mij waarschijnlijk de enige kans op succes zijn. Het is geen garantie, maar we moeten de optie open houden.”