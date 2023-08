Klant klaagt over “vermiste bestelling”, maar wordt betrapt op leugen door selfie

Kayla Thomas, oprichter van sportkledingmerk Reakt Apparel, kreeg onlangs een bestelling binnen. Omdat het adres voor de levering van drie sport crop tops vlakbij was, besloot ze de bestelling zelf te gaan brengen. “Ik dacht: het is lokaal, ze gaat naar mijn oude sportschool, we hebben gemeenschappelijke volgers. Het zal wel goed zijn”, aldus Thomas in een video op Tiktok. De dag zelf kreeg de klant in kwestie haar levering nog.

Maar enkele uren later kreeg Thomas een e-mail waarin stond dat er een topje miste. “Ik dacht: hoe kan dat nu? Heb ik een fout gemaakt? Ik twijfelde aan mezelf”, aldus de onderneemster. Ze beantwoordde het mailtje en gaf aan te zullen onderzoeken wat er gebeurd was. “Ik was nog steeds in de war, maar wie zou hier nu over liegen?”

(Lees verder onder de foto)

En dus besloot ze een nieuwe op te sturen. Maar op het mailtje waarin ze dat idee voorstelde, kreeg ze een bijzonder antwoord. Plots wilde de vrouwe geen zwarte, maar wel een witte top. En dus trok Thomas op onderzoek op sociale media. Wat ze zag, kon ze amper geloven.

“Daar was ze dan, de dag zelf met het zwarte topje dat blijkbaar vermist was. Een post waarin ze me getagd had, maar ik niet kon zien omdat haar account op privé stond en we elkaar niet volgen. Pas toen ik een volgverzoek stuurde en ze me accepteerde kon ik de foto zien.”

Thomas besloot een mailtje te sturen, maar zou naar eigen zeggen geen reactie hebben gekregen. Zelfs toen ze de foto een like gaf, gebeurde er niets. Thomas zou vervolgens een bericht hebben gestuurd waarin ze uitlegde hoe moeilijk het is om een klein bedrijf te runnen. De vrouw antwoordde uiteindelijk wel en gaf aan zich “schuldig te voelen”. Ze zou zich ook verontschuldigd hebben. De klant gaf aan dat ze Reakt een e-mail had gestuurd waarin ze aangaf het topje te hebben gevonden.