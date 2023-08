In 2022 heeft de Kansspelcommissie 7.278 vrijwillige uitsluitingen voor kansspelen geregistreerd. Dat zijn er opvallend meer dan in 2021, toen ze 4.727 vrijwillige uitsluitingen mocht noteren. De Kansspelcommissie wijt die stijging aan zelfuitsluiting via het itsme-account, een manier die sinds het najaar van 2021 mogelijk is.