Mathieu van der Poel komt zondag met vraagtekens aan de start: “Nog niet het gevoel dat ik beter ben geworden in de Tour”

Mathieu van der Poel reed de Tour de France in functie van het WK. Zijn vorm was niet top, maar hij hoopte beter te worden tijdens drie weken koers. Alleen kwam er in week twee een vervelende ziekte, met veel hoesten en een ellendig gevoel. De kopman van de Nederlanders tast daarom in het duister naar zijn vorm. “Op zich moet het parcours me wel liggen”, zegt MVDP.

“Ik heb tijdens de Tour nooit gedacht aan afstappen”, zei Van Der Poel, die in de Tour nooit bij machte was om voor eigen succes te gaan, maar wel indruk maakte als lead-out van Jasper Philipsen. Toen hij in de tweede week verkouden werd, kreeg MVDP het lastig. “De laatste 3 á 4 dagen was ik wel weer beter en voelde ik dat ik meer power in de benen had. Dat wel, maar de tweede Tourweek heb ik wel wat afgezien door die ziekte.”

“Of ik echt beter geworden ben, dat weet ik niet. Ik heb dat gevoel niet om heel eerlijk te zijn. Misschien dat dat gevoel zondag komt. Ik heb niet het gevoel dat ik beter rijd dan voor de Tour. Het is moeilijk om in te schatten. Ik doe op training natuurlijk mijn blokken en kijk naar mijn wattages, maar je bent nog een beetje vermoeid van die Tour. Ik heb sowieso nog nooit een grote ronde gereden als voorbereiding op een eendagswedstrijd. Na de Giro heb ik gerust, nu moest ik bezig blijven. Hoe ik in de wedstrijd zal zijn, is voor mij ook een vraagteken. Ik heb gedaan wat ik moest doen en wat ik kon doen, in dat opzicht is het wel goed verlopen.”

“Het parcours is een beetje vergelijkbaar met het EK van enige tijd geleden, alleen zijn er hier nog meer bochten. Het is echt van bocht naar bocht. Ik vind het op het randje van te veel, zeker omdat we dat rondje zo vaak doen.”

“Het is iets atypisch. Ik verwacht een afvallingsrace. Het zal wel een eerlijke koers zijn op het einde door de opeenstapeling van inspanningen. Opschuiven is sowieso heel moeilijk op dat rondje, dat wordt een probleem als je pech hebt.”

“Positioneren zal cruciaal zijn, dat weet iedereen natuurlijk. Als je op een bepaalde plek als 100ste in draait, dan zit je een halve minuut achter. Je kan overal aanvallen, niet alleen op dat stuk bergop. Daarom zal het moeilijk zijn om mee te zijn met een goeie groep.”

“Op zich moet het wel een parcours zijn dat me ligt. Ik hoor wel bij de favorieten maar er zijn veel renners die dat kunnen winnen natuurlijk. Het is zoals een monument: je kan wel bij de favorieten horen, maar de kans is nog altijd zeer klein dat je wint. Ik denk dat het zondag hetzelfde is.”

“Een WK heeft altijd een raar verloop: het is met landenteams en er is geen communicatie mogelijk. Ik denk dat dat dit jaar niet anders zal zijn. Montrose Street valt op zich mee, maar het is de opeenstapeling en er zitten nog een aantal venijnige stukken in en die moet je ronde na ronde doen. Tijdens de verkenning heb ik wel een paar keer doorgetrokken om het lichaam die prikkel te geven, dat is wel belangrijk na de Tour. Er zat iemand in mijn wiel. (lacht) hij had wel vooraf gevraagd of hij in mijn wiel mocht zitten.”