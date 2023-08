Dit valt er zondag te beleven op het WK wielrennen: Evenepoel en Kopecky verdedigen hun wereldtitel

De vierde dag op het Super WK wielrennen in Glasgow is de absolute hoogdag voor de Belgen. Zowel in de wegrit bij de mannen als op de piste maakt ons land een dikke kans op een gouden medaille.

Titelverdediger Remco Evenepoel. Alleskunner Wout van Aert. Viervoudig Tourritwinnaar Jasper Philipsen. Allicht was de Belgische weelde nooit zo groot. Daarin schuilt ook het grote gevaar. Gaan de Belgische kopmannen elkaar niet voor de wielen rijden? Wordt het WK een oorlog van allen tegen België? De Denen (Pedersen, Asgreen), de Nederlanders (Van der Poel, Van Baarle), de Fransen (Laporte, Alaphilippe) liggen alvast op de loer. En dan is er nog ene Tadej Pogacar.

Maar niet alleen Remco Evenepoel verdedigt vandaag zijn wereldtitel in Glasgow, ook Lotte Kopecky doet dat. De beste Belgische wielrenster ooit komt in actie op de afvalling, hun nummer waarop ze vorig jaar de regenboogtrui veroverde. Ook dinsdag (de puntenkoers) en woensdag (het omnium) rijdt Kopecky nummers op de piste waarop ze in het verleden goud of zilver op een WK behaalde. Ook ex-wereldkampioene Nick Degrendele (keirin) en Fabio Van den Bossche (omnium) dromen zondag van een topprestatie in de Sir Chris Hoy Velodrome, net zoals de vijf paralympische Belgen die aan zet zijn.

Na drie dagen spectaculair downhill mountainbike is het vanaf zondag aan de cross-country-specialisten. Wout Alleman voert de Belgische mountainbike-selectie aan in Glasgow. Alleman, eerder dit jaar nog voor de tweede keer in zijn carrière ritwinnaar in de iconische Zuid-Afrikaanse Cape Epic, kroonde zich half juni tot Europees kampioen mountainbike marathon. In de eerste Wereldbekermanche in de marathon in Nove Mesto leek de 27-jarige West-Vlaming ook op weg naar de zege, maar besliste een zware val daar anders over.