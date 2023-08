Muzikant Tom Pintens (49), bekend van Het Zesde Metaal en Zita Swoon, overleden aan darmkanker

Pintens kreeg begin vorig jaar het harde verdict te horen: kanker in de dikke darm, met uitzaaiingen in lever en longen. De ziekte viel niet meer te bestrijden. Twee maanden geleden gaf een ernstig verzwakte Pintens nog een laatste interview.

In 1994, op 23-jarige leeftijd, vervoegde hij Moondog Jr., de band van Stef Kamil Carlens. Een jaar later richtte hij zijn eigen band, Flowers for Breakfast, op, en in de drie decennia daarna speelde hij bij minstens 40 bands (Tamino, Roosbeef, Think of One ...). Hij heeft drie fijne soloalbums met vernieuwende Nederlandstalige pop gemaakt. Zijn bekendste liedje is In Charleroi. Als instrumentalist en als producer was hij de voorbije decennia een van de meest aanwezige muzikanten in de Belgische popmuziek.