TikTok past beleid aan om aan EU-eisen te voldoen

TikTok kondigde vrijdag aan dat het gebruikers in Europa voortaan in staat zal stellen de ‘For You’-functie uit te schakelen, die ervoor zorgt dat mensen video’s kunnen bekijken op basis van hun persoonlijke interesses. Zij krijgen in plaats daarvan video’s te zien die wereldwijd of in eigen land populair zijn. Ook kondigde TikTok aan dat het voor Europese gebruikers voortaan makkelijker wordt om illegale inhoud te melden. Gebruikers in Europa tot 17 jaar krijgen bovendien voortaan geen advertenties meer te zien.

De nieuwe EU-wetgeving moet de privacy van gebruikers beter waarborgen en een betere bescherming bieden tegen desinformatie, reclame en schadelijke content. Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) had het Chinese bedrijf tot september de tijd gegeven om het beleid aan te passen. Hij maande TikTok vorige maand aan om meer haast te maken.

Dankzij door kunstmatige intelligentie aangedreven algoritmes is TikTok erg populair onder jongeren en heeft het inmiddels meer dan een miljard gebruikers. In Europa wordt TikTok argwanend bekeken omdat de app eigendom is van ByteDance, een Chinees bedrijf. Bytedance heeft altijd volgehouden dat het niet onder toezicht van de machthebbers in Peking staat.

Ook bedrijven als Amazon, Apple, Google, X (het voormalige Twitter) en Wikipedia moeten uiterlijk in september aan de regels van de Europese Digital Services Act (DSA) voldoen.