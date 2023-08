Ontspannen en gerust in slaap vallen met een ‘hersenorgasme’: “Het bezorgt me tintelingen en prikkelingen over mijn hele lichaam”

Een van hen is kunstenares Alessandra Ruyten (31) uit Antwerpen. Zij kijkt al jaren filmpjes op sociale media waarin ASMR-artiesten, zoals de videomakers zichzelf noemen, met hun nagels op voorwerpen tikken, zacht fluisteren of zelfs eten. “Sommige mensen, net zoals ik, zijn vatbaar voor ASMR of ‘braingasms’, en neen dat heeft niets met seks te maken”, lacht Alessandra. “De video’s geven me tintelingen en prikkelingen over mijn hele lichaam, echt een zalig gevoel.”

“Voor mij werkt ASMR enorm relaxerend”, gaat ze verder. “Daarom heeft het me geholpen tijdens moeilijke periodes in mijn leven. Elke avond kijk ik voor het slapengaan een filmpje en meestal val ik al na vijf minuten in een diepe slaap.”

Verhaaltjes voorlezen

De term dook voor het eerst op in 2007 toen een 21-jarige met de gebruikersnaam “okaywhatever51838” een bericht plaatste op het webforum Steady Health. “Als kind kreeg ik een speciaal, tintelend gevoel over heel mijn lichaam wanneer iemand een verhaaltje voorlas of als een vriend met stiften op de palm van mijn hand tekende. Diezelfde sensatie krijg ik nog steeds wanneer ik bijvoorbeeld met mijn vingers zachtjes over mijn huid strijk”, klinkt het in het bericht.

— © rr

Al snel kwamen er honderden reacties van mensen die hetzelfde ervaarden. Een jaar later verscheen de eerste intentionele ASMR-video op het YouTube-kanaal WhisperingLife. Kort daarna schoten andere kanalen als paddenstoelen uit de grond en op enkele jaren tijd werd ASMR een wereldwijd fenomeen. Ter illustratie: anno 2023 zijn er 170 ASMR-YouTubers die meer dan een miljoen abonnees hebben.

Ondanks dat ASMR nog niet heel bekend is in België, behoort een van de populairste kanalen tot de 16-jarige West-Vlaamse Nanou Philips uit Damme. Op dit moment heeft ze maar liefst 1,24 miljoen abonnees en dat aantal stijgt iedere dag. Eind 2021 was ze nog te gast in de Slimste Mens, waar ze een vraag over ASMR aan de kandidaten mocht stellen. Bovendien is ze sinds kort te zien in Follow me, een docureeks over influencers op Streamz.

One Click Away ASMR

Misschien vergezelt Alessandra Nanou binnenkort wel aan de ASMR-top. De Antwerpse startte eind vorige week haar eigen kanaal genaamd One Click Away ASMR . “Ik merkte in mijn omgeving dat heel wat mensen zich vaak eenzaam of gestrest voelden. Maar soms heb je dan niet altijd zin om met iemand afspreken. Daarom wilde ik een kanaal maken waar mensen met één klik op het scherm naartoe kunnen om hetzelfde geruststellende gevoel te krijgen van een virtuele persoon.”

Alessandra heeft als kunstenares een bepaalde stijl, maar in haar video’s wil ze zo veel mogelijk verschillende onderwerpen behandelen. “Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn. Daarom probeer ik in mijn video’s zo open mogelijk over mijn ervaringen te praten, ook de iets minder fijne. Zo weten mensen die misschien gelijkaardige dingen hebben meegemaakt dat ze niet alleen zijn en wordt er een samenhorigheidsgevoel gecreëerd.”

Knuffelhormoon

Wat er precies met onze hersenen gebeurt als je naar ASMR-video’s kijkt is nog niet bekend. Er zijn nog maar een handvol studies uitgevoerd naar de neurologische en fysiologische effecten van ASMR. Een van die onderzoeken onder leiding van de Amerikaanse dr. Craig Richard heeft wel aangetoond dat er oxytocine en dopamine vrijkomt wanneer iemand ASMR ervaart.

Oxytocine, beter bekend als het knuffelhormoon, stimuleert emoties die we aan ontspanning en troost linken. Die gevoelens zouden mensen vaak krijgen tijdens een ASMR-ervaring. Dat komt omdat geluiden eigenlijk ook aanrakingen zijn. Door te fluisteren of zacht te tikken, wordt er nabijheid en intimiteit gecreëerd, aldus Richard.

Hoewel veel mensen ASMR als plezierig en ontspannend ervaren, werkt het niet voor iedereen even goed. Bovendien vinden sommigen het effect zelfs onaangenaam of storend.