Eigenlijk is zowat iedereen het erover eens dat zij de geschikte kandidate voor de job is. Maar toch geraakt Theodora Gentzis, directeur ad interim van het departement Buitenlandse Zaken, niet vastbenoemd. De boosdoener: de postbakoefening in het aanwervingsproces, waar ze al meerdere keren in faalde. Maar wat is dat, en waarom wordt er zoveel waarde aan gehecht?