Wit-Gele Kruis wél tevreden met nieuwe functieprofielen voor verpleegkundigen

In tegenstelling tot het Rode Kruis, de zelfstandige thuisverpleging en de federatie van HBO5-verpleegkundigen ziet het Wit-Gele Kruis de geplande nieuwe functieprofielen voor verpleegkundigen wél zitten. Het is een “versterking van het zorgteam en een waardering van elk beroep in de zorg”, klinkt het.

Donderdag trokken verschillende organisaties aan de alarmbel over de hervorming, die er onder meer komt omdat de HBO5-opleiding verpleegkunde niet voldoet aan de Europese richtlijnen. Nieuw afgestudeerden uit die richting zullen vanaf 2026 bepaalde medische handelingen niet meer mogen uitvoeren.

Het Wit-Gele Kruis was betrokken bij het overleg over de hervorming en verdedigt die nu. “De nieuwe regelgeving maakt het werken in een gestructureerd zorgteam nog belangrijker”, klinkt het wel. “Iedere medewerker heeft zijn of haar sterktes en elke competentie is een aanvulling op een andere.” De zelfstandige thuisverpleging ziet de verandering om die reden net niet zitten, omdat zij met kleinere teams werken waarbij moeilijker met verschillende profielen kan worden geschoven.

“Het enige aandachtspunt dat wij vragen is om de coördinerende, ondersteunende en delegerende rol die de ‘verpleegkundigen verantwoordelijk voor algemene zorg’ nu krijgen, correct te vergoeden in de nomenclatuur van de thuisverpleging”, stelt het Wit-Gele Kruis.