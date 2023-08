Wat als je altijd een loopneus krijgt tijdens het sporten? “Wijst op onderliggende klachten”

Het is putje zomer, je gaat joggen, bent nog maar een kilometer van huis en toch heb je al een loopneus. Bizar, want je bent niet ziek en hebt daar normaal geen last van. Toch moet je tijdens het lopen of fietsen steevast een zakdoekje bij de hand houden om druppels van onder je neus te vegen. Of je neus zit elke keer potdicht na het sporten. Bizar? Niet echt. Het fenomeen heet inspanningsgebonden rhinitis en het zou weleens kunnen betekenen dat er meer aan de hand is.