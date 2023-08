Antwerp wil goede start doorzetten tegen Anderlecht: “Ze blijven de recordkampioen en zijn een kandidaat voor Play-off 1”

Na de geslaagde competitiestart tegen Cercle Brugge gaat Antwerp zondag op bezoek bij Anderlecht. Paars-wit miste zijn start, maar Mark van Bommel verwacht wel dat de recordkampioen zal meestrijden om een plaats in de Champions’ Play-offs. Ondertussen had hij nog goed nieuws over zijn geblesseerde landgenoot Jürgen Ekkelenkamp.

Anderlecht leed op de eerste speeldag een troosteloze 0-2-nederlaag in de stadsderby tegen Union. Het zorgde al meteen voor kritiek bij de eigen achterban. Kortom, paars-wit heeft zondag iets recht te zetten. “Anderlecht heeft sowieso geen makkelijke start deze competitie. Dat er dan onrust ontstaat, mede door vorig seizoen, tja… Volgens mij zijn ze toch de recordkampioen, hè? Dan kan je weleens een mindere periode hebben. Ik reken ze nog steeds bij de ploegen die zullen meestrijden voor een plek in Play-off 1 (de top 6, red.)”

Papierwerk bij Ejuke

Met onder meer Patris en Dolberg deed paars-wit enkele zomertransfers, maar zijn ze ook versterkt tegenover vorig seizoen? “Gelukkig hoef ik me daar niet druk om te maken. We gaan hen niet anders opvangen dan anders. Ik ga niet mijn hele elftal omgooien.”

Zelf heeft de Nederlandse coach met Chidera Ejuke ook een nieuwe speler ter beschikking. “Hij heeft er al enkele groepstrainingen opzitten. Conditioneel moet het allemaal nog wat beter. Anderzijds is hij fitter dan verwacht, want hij heeft er geen traditionele voorbereiding opzitten bij een club.” De Great Ols is nog bezig met het papierwerk in orde te brengen om de Nigeriaan speelgerechtigd te krijgen.

Ekkelenkamp bijna fit

Bij de geblesseerde veldspelers is Corbanie intussen weer aan het lopen, maar komen de groepstrainingen nog te vroeg. Jürgen Ekkelenkamp, mag stilaan hopen op zijn eerste speelminuten van het seizoen. “Hij traint al deels mee met de groep, maar voor zondag is het een twijfelgeval”, aldus Van Bommel. Tegen de play-offs in de Champions League (22/23 augustus en 29/30 augustus) zal de Nederlandse middenvelder volledig hersteld zijn.

© Isosport

Ondanks het vertrek van Pacho en de schorsing van Ávila hield Antwerp zich achterin al bij al vlot staande tegen Cercle Brugge. “We spelen niet extreem defensief, maar we proberen de tegenstander heel hoog op het veld vast te zetten. Zo laten we hen niet toe om dicht bij onze goal te komen, wat resulteert in weinig kansen tegen. Er waren vorig seizoen wedstrijden waarin Jean (Butez, red.) soms geen bal moest pakken.”

Enkele uren na de persconferentie wordt er bij onze noorderburen geknokt om de Johan Cruijff Schaal, de Nederlandse Supcerup tussen Feyenoord en PSV. “Wie er van mij mag winnen? Dat laat me volledig koud. Of ik ga kijken? Wie speelt vandaag in België? Oh, dan ga ik voor Standard tegen Union”, besloot hij de persbabbel.