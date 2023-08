‘The notebook’ wordt musical

De geruchtenmolen deed al langer de ronde, maar nu is het officieel. ‘The notebook’ gaat volgend jaar in première op Broadway. Jawel, de populaire film met Ryan Gosling en Rachel McAdams wordt een musical.

Je zou kunnen denken dat het succes van I’m just Ken, het nummer waarmee Gosling ieders hart veroverde in de recente Barbie-film, één en ander in gang heeft gezet. Maar nee dus, de plannen om The notebook om te toveren tot een musical, lagen al langer klaar. Het is singer-songwriter Ingrid Michaelson, die meewerkt aan het project, die de geruchten bevestigde.

“Wanneer ik dit schrijf, gaat mijn hart sneller kloppen”, klonk het op Instagram. “Muziektheater zit in mijn bloed. Ik hoop jullie allemaal te zien in het theater. Ik zal degene zijn die het hardst applaudisseert, lacht én waarschijnlijk huilt.” De première zou in maart 2024 moeten plaatsvinden, in het Gerald Schoenfeld Theatre in New York.

De film, gebaseerd op het gelijknamige boek van succesauteur Nicholas Sparks, kwam in 2004 uit en lanceerde de carrières van Ryan Gosling en Rachel McAdams. Vrijwel iedereen denkt bij het horen van de titel spontaan aan de affiche, met hen beiden in de stromende regen.