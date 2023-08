Samana Genoelselderen en KVG De Mergelstreek Riemst samen op uitstap

De bus bracht een 50-tal leden naar Zeeland. In de voormiddag kwamen ze aan in Middelburg. Een stad met voor elk wat wils: sommigen kozen om de stad op eigen houtje te verkennen, een boottochtje te maken, het stadstreintje te nemen en nog anderen volgden de gids van dienst, Jean Geelen. Na de middag werd koers gezet richting Veere, waar op dezelfde manier te werk werd gegaan. Tegen 18u stapte iedereen moe, maar tevreden op de bus huiswaarts. Het was een zeer geslaagde dag waar cultuur en ontspanning hand in hand gingen en de zon was ook van de partij! Na deze derde gezamenlijke activiteit, zal er in de toekomst gekeken worden om nog samen een uitstap te organiseren, zo besloten de tevreden voorzitters van beide verenigingen.