We zouden dezer dagen moeten baden in de zon, maar helaas. De legendarische Belgische wisselvalligheid laat zich momenteel goed voelen en dat betekent dat je je maar beter voorbereidt wanneer je de deur uitgaat. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want hoe komt het eigenlijk dat zo weinig jassen vandaag de dag over een kap beschikken?