Papa van Francis (16) moet ‘ontmaskering’ van doodrijder verwijderen, maar lanceert meteen oproep

Woensdag ontmaskerde Peter Aerts de doodrijder van zijn zoon Francis (16) op Facebook. Het parket opende een onderzoek naar inbreuken op de privacy-wetgeving en Peter kreeg vrijdagochtend een bezoek van de politie. “Ik heb de post in hun bijzijn verwijderd, maar die leidt intussen een eigen leven op het internet. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld als de voorbije twee dagen.”

Francis (16) kwam vorig jaar in augustus om het leven nadat Y.H. (34) hem met zijn wagen had aangereden op zijn fiets in Temse. De man was zwaar onder invloed van alcohol en drugs en belandde een tijdlang in de cel. In januari van dit jaar kwam de man onder voorwaarden vrij, iets waar de vader van Francis niet mee kan leven. “Hij houdt er een liederlijk leven op na, terwijl hij mij alles heeft afgenomen”, vertelde hij.

De vader, Peter Aerts, kon zich woensdag niet meer bedwingen en maakte de identiteit van de dader bekend via een post op Facebook. “Ik kon me niet meer inhouden. Mijn zoon is niet verongelukt, maar door hem vermoord. Mijn leven heeft hij kapot gemaakt, maar hij gaat gewoon verder”, zegt hij. (Lees verder onder de foto)

Peter vraagt in een post om screenshots te nemen en hem te taggen. “De post leidt een eigen leven online”, zegt hij. — © IF / Facebook

De post kwam ook het parket van Oost-Vlaanderen ter ore. Die besloot op eigen initiatief een onderzoek te starten. “We bekijken of er inbreuken op de privacy-wetgeving zijn gebeurd”, sprak woordvoerder Bernadette Baeyens. Vrijdag werd ook gevolg gegeven aan dat onderzoek en Peter Aerts kreeg de politie over de vloer. “Ik heb in hun bijzijn de post moeten verwijderen”, zegt Peter.

“Ik vraag nu aan iedereen om een screenshot te nemen van de post en mij te taggen. Dan doe ik niets verkeerds, want ik post het zelf niet. Dat wordt ondertussen massaal gedaan. De post leidt een eigen leven op het internet.”

De straf die Peter mogelijk oploopt door het bekendmaken van de doodrijder van zijn zoon kan hem niet schelen. “Ik heb me de laatste twee dagen nog nooit zo goed gevoeld. Hij krijgt zijn verdiende loon, hiermee kan ik hem raken. Hij zal hier voor de rest van zijn leven voor worden aangekeken.”