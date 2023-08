Bondscoach Raoul Ehren maakt selectie voor EK hockey bij de vrouwen bekend, Ambre Ballenghien ontbreekt

De bondscoach van de Red Panthers, Raoul Ehren, maakte vanmiddag de selectie bekend voor het EK hockey in Duitsland. Hij selecteert 18 Red Panthers. Ambre Ballenghien is er niet bij door een sleutelbeenblessure.

De bondscoach van de Red Panthers, Raoul Ehren, heeft vrijdag zijn selectie voor het EK hockey bekendgemaakt. Dat vindt van 18 tot 27 augustus plaats in het Duitse Mönchengladbach. Hoewel Ambre Ballenghien hersteld is van een sleutelbeenblessure, is ze er niet bij.

De groep bestaat uit achttien speelsters, van wie er vier hun debuut maken op een internationaal toernooi. Als doelvrouwen zijn Elena Sotgiu en Aishling D’Hooghe geselecteerd. Zij kregen de voorkeur boven Elodie Picard. De vijf verdedigsters zijn Vanessa Blockmans, Hélène Brasseur, Lucie Breyne, Stephanie Vanden Borre en Emma Puvrez. De 21-jarige Blockmans “was er de vorige keer al dichtbij en heeft veel progressie laten zien in de Pro League”, benadrukte Ehren.

© BELGA

Op het middenveld heeft de Nederlandse coach gekozen voor de ervaren Alix Gerniers, Barbara Nelen, Michelle Struijk en Judith Vandermeiren. Ook de 18-jarige Camille Belis haalde de selectie. Het team telt verder zes aanvalsters: Charlotte Englebert, Justine Rasir, Delphine Marien, Abigail Raye, Louise Versavel en Emily White. “De speelsters die niet werden geselecteerd, kunnen nog opgeroepen worden als reserve”, aldus de trainer.

© BELGA

“Het is een balans tussen ervaring en jeugd, een sterk team dat met iedereen kan concurreren”, aldus de Nederlandse coach, die ook de “enorme breedte” van de kern onder de aandacht bracht.

De Red Panthers, winnaressen van de bronzen medaille in 2021, willen de finale halen op het EK. “We hebben veel ervaring en een beter niveau. Het niveau ligt erg dicht bij elkaar in Europa, waaruit vijf van de zeven beste hockeylanden komen. Maar we hebben er vertrouwen in dat we ons beste hockey gaan ontwikkelen”, besloot de trainer.

België is ingedeeld in een groep met favoriet Nederland, Italië en Spanje, dat waarschijnlijk de belangrijkste tegenstander wordt voor de kwalificatie voor de halve finales. De Panthers spelen zaterdag 19 augustus hun eerste wedstrijd tegen Italië.