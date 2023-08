Als klein meisje was rapster Chibi Ichigo al gefascineerd door Japan: “In de Japanse Tuin voelde ik me een Disney-prinses”

Chibi Ichigo in de Japanse Tuin. Als klein meisje in 2003 en als volwassen vrouw in 2023. — © RR/SD

Sabina Nurijeva (25) werd geboren in Rusland, maar ze koos voor een Japanse artiestennaam: Chibi Ichigo of kleine aardbei. En dat is niet toevallig. “Als klein meisje was ik al gefascineerd door Japan”, zegt Chibi. “In de Japanse Tuin in Hasselt kreeg ik altijd een magisch gevoel.”

Chibi Ichigo in 2003 in de Japanse Tuin. — © rr

De hele zomer lang keren we elke week terug naar de jeugdjaren van een bekende Limburger. Deze reeks is het werk van eerstejaarsstudenten Journalistiek van Hogeschool PXL.

Zomer 2003, de 5-jarige Chibi is dolblij dat ze de koikarpers in de Japanse Tuin in Hasselt mag voederen. “Ik ben niet superverwend opgegroeid, dus als we naar de Japanse Tuin gingen, beschouwde ik dat wel als een grote uitstap”, vertelt de zangeres. “De tuin gaf me altijd een magisch gevoel. Als ik eten in het water gooide en de vissen kwamen naar de oppervlakte, voelde ik mij een echte Disney-prinses. Als kind had je er een zorgeloos gevoel, het maakte niet uit wat zich daarbuiten afspeelde. Het was een wereld op zich. Ik ben vorig jaar voor de eerste keer sinds mijn jeugd teruggegaan en alles leek ineens veel kleiner.”

King Kong

Chibi bracht haar jeugd door in Hasselt, intussen woont ze in Brussel. Haar band met onze provinciehoofdstad is echter nooit vervaagd. “Ik ga iedere woensdag naar Hasselt. Mijn mama woont daar nog en mijn broertje en zusje hebben die dag maar een halve dag school. Ik vind het gewoon heel belangrijk om mijn familie vaak te zien.” Daarnaast bezoekt ze nog vaak haar lievelingsplek in Hasselt, koffiebar King Kong. “De uitbaters kennen mij al sinds ik 15 ben. Zij hebben de hele evolutie meegemaakt van ik als tiener, die totaal niet wist wat ze moest doen met haar leven, tot nu”, glundert ze.

Niet alleen in de Japanse Tuin sloegen Chibi’s fantasie en creativiteit op hol. “Als kind vond ik dat mijn leven op bepaalde momenten aanvoelde als een film. Ik weet nog dat ik in mijn berging een museum gebouwd had. Ik was wekenlang bezig met het maken van kunstwerken om in dat museum te hangen. Daarna nam ik interviews af van mezelf alsof ik in een film speelde. Dat gevoel heb ik nu nog steeds. Als ik ergens naartoe ga denk ik soms: wauw, mijn leven is echt een film”, lacht Chibi, die er al altijd van droomde om artiest te worden. “Al wist ik toen nog niet hoe ik die droom kon waarmaken. Voor mensen die niet juist weten wat hun passie is: alle sleutels liggen in je kindertijd. Zo kwam ik er zelf achter dat muziek mijn hele leven al een grote invloed op mij had.”

Chibi Ichigo in 2023 in de Japanse Tuin. — © Sven Dillen

Angst

Al moest de Hasseltse eerst nog enkele angsten overwinnen. “Veel mensen weten het niet, maar ik ben een vrij verlegen persoon. Dat heb altijd al gehad en dat zit er zeker nog in. Wanneer ik als kind alleen thuis was, zette ik soms karaoke op. Dan kon ik ongestoord zingen, niemand kon me horen. Maar zo raak je niet gewend om voor publiek te zingen. Die stap zetten was voor mij het moeilijkste. Hoe kon ik van mensen verwachten dat ze in mij geloofden, als ik niet eens in mezelf geloofde?”

Het moment dat ze dat besefte, was een keerpunt in het leven van Chibi Ichigo. Haar doorbraak kwam er in 2020, met enkele singles en haar deelname aan het populaire quizprogramma De Slimste Mens Ter Wereld. Met haar mengeling van beats, rap en zang, in het Russisch en het Nederlands, schopte ze het tot de podia van Pukkelpop en Dour. “Maar het hoogtepunt tot nu toe was mijn albumrelease in de Brusselse Beursschouwburg in november 2022, toen het publiek al mijn songs uit volle borst meezong.”

Toekomst

Muziek is haar grote liefde, toch heeft de Hasseltse nog andere ambities. “Een van mijn grote dromen is om mee te spelen in een film of een serie”, zegt Chibi. “Ik heb acteren altijd heel leuk gevonden. Ik wil ook heel graag iets met mode doen. Ik hou veel van Belgische mode. Ik heb geen idee wat ik zou doen, maar dat komt wel nog.“