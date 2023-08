Personeel Tom&Co rouwt om verongelukte zaakvoerder Rudi Geerts (57) uit Overpelt

De vreselijke crash van donderdagavond in Neerpelt heeft het leven gekost aan Rudi Geerts (57) uit Overpelt. Zijn partner Annelies Timmers die bij hem in de auto zat, werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het koppel runt meerdere winkels van dierenspeciaalzaak Tom&Co, onder andere in Pelt en Lommel.

De winkels in Pelt en Lommel waren vrijdag open, maar de verslagenheid bij het personeel was groot. De werknemers verliezen hun toegewijde zaakvoerder Rudi Geerts. Samen met zijn partner leidde hij de Tom&Co-vestigingen. Die in Pelt was nog maar drie jaar open en werd uitgerust met een ‘dogwash’, een badkamer voor kat en hond zeg maar.

De auto ramde de reling van de brug over de Dommel in Neerpelt. — © gvb

Donderdagavond raakte de auto van het koppel van de weg op de Herenterdijk in Neerpelt. Het ongeval gebeurde in een flauwe bocht. Hun witte Kia botste tegen de reling van de brug over de Dommel. De hulpdiensten hebben de bestuurder uit het wrak bevrijd. Rudi Geerts werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bezweek hij in de loop van de nacht aan zijn verwondingen. Zijn partner liep lichtere verwondingen op.

Op dit moment is het nog onduidelijk om welke reden de auto er van de weg ging.

(gvb/maw)