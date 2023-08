Bussen met airco gestuurd naar puffende jamboree in Zuid-Korea, Engelse scouts keren terug naar hotel

“Alle overheidsdepartementen moeten alle middelen inzetten om de problemen op de site (in de stad Buan, in het zuidwesten van het land, red.) op te lossen”, aldus Yoon. De temperatuur loopt daar deze week op tot 38 graden Celsius, het hoogste niveau in vier jaar in Zuid-Korea. Er nemen meer dan 43.000 scouts tussen 14 en 18 deel aan de Jamboree. De Zuid-Koreaanse regering stuurde eerder al artsen en verpleegkundigen van het leger naar het evenement. Verwacht wordt dat de regering noodhulp ter waarde van omgerekend 4,2 miljoen euro vrijmaakt om de crisis als gevolg van de hitte aan te pakken.

De Zuid-Koreaanse supermarktketen GS25 kondigde dan weer aan vanaf zaterdag elke dag 40.000 flessen ijskoud mineraalwater te schenken aan de scouts. Het bedrijf heeft enkele gebouwen rond het domein gehuurd, en stuurt vijftig werknemers ter plaatse om te helpen met het uitdelen van de flessen ijswater.

De organisatoren liggen ook onder vuur voor een gebrek aan ziekenhuisbedden, ondergelopen terreinen, en muggenplagen. Volgens een Zuid-Koreaans parlementslid was een deel van de miserie voorspelbaar, omdat de Jamboree plaatsvindt op een terrein dat voorheen moeras was en er amper natuurlijke schaduw is.

De World Scout Movement erkende vrijdag dat een “extreme golf van hitte en vochtigheid” heeft geleid tot “moeilijke omstandigheden” voor jongeren die deelnamen aan de Wereldjamboree. “We delen jullie bezorgdheid en werken nauw samen met de organisatoren en de Koreaanse overheid om een veilige, gezonde en leuke jamboree voor iedereen te garanderen”, aldus de organisatie.

Vrijdag liet de Britse delegatie op de Jamboree ook weten dat ze het terrein voorlopig verlaten. “De komende twee dagen zullen we met onze leden terugkeren naar het hotel. Omdat we de grootste delegatie zijn, hopen we dat dit de algemene druk op het terrein zal verlichten.” De Belgische delegatie zal de situatie ter plaatse de komende uren evalueren.