Edward Still looft inzet van zijn ploeg tegen Gent: “Mijn groep staat open voor een nieuwe stijl”

KV Kortrijk sluit zondag speeldag twee af met een wedstrijd tegen STVV. De Kanaries wonnen vorige week verrassend tegen Standard. “Er zijn altijd verrassende resultaten in het begin van een nieuwe competitie”, vertelt KV Kortrijk-coach Edward Still. “Het is mooi om te zien dat hun trainer veel Belgen gebruikt. Ik heb veel respect voor Thorsten Fink. Hij heeft een geweldig palmares opgebouwd en dat heeft zeker een impact op zijn spelersgroep. Ik heb ook een verleden bij STVV, maar dat doet me niks meer. Ik heb meerdere clubs gehad in België. Die wedstrijd van dit weekend is wel belangrijk voor ons. Ik wil opnieuw dezelfde spirit en mentaliteit van mijn jongens zien. Mijn groep staat ook open voor een nieuwe stijl. Ze hebben het goed gedaan tegen Gent, maar dat had ik wel verwacht.”

Teamnieuws

Iedereen is speelklaar bij KV Kortrijk behalve David Henen. De Belgische Togolees is vier tot zes weken geblesseerd. “Ik vind het spijtig voor hem”, zegt Still. “Voor de rest is mijn ploeg klaar. Ik had ook een goed gesprek met Challouk. Normaal ging hij tegen Gent vroeger het veld op, maar door de blessure van Henen lukte dat niet. Challouk weet wat ik van hem verwacht en wat hij moet verbeteren. Hij is hongerig om te tonen wat hij kan in eerste klasse.”

© BELGA

“Ik weet dat er speculaties zijn rond Kadri, dat is ook normaal, want hij is onze beste speler. Bij Club Brugge of Anderlecht zijn er ook altijd geruchten rond hun betere spelers. Zelf blijft hij er rustig onder. Kadri was zeer gelukkig met de kapiteinsband tegen Gent. Het was ook een bewuste keuze, want hij verdiende het en hij is onze beste speler. Of hij een atypische kapitein is? Dat weet ik niet, bij de Rode Duivels was Eden Hazard ook een ander type leider dan bijvoorbeeld Vincent Kompany.”

Afgelopen week verwelkomde KV Kortrijk Raul Oprut en Isaak Davies als nieuwkomers. Een Roemeense linksachter en een Welshe spits. “Ik ben heel blij met de versterkingen”, aldus de Kortrijkse T1. “Oprut is een moderne flankverdediger met een enorm loopvermogen. Daarnaast beschikt hij over een fantastische linkervoet waar er sowieso veel gevaar zal van komen. Davies is een kleine spits met veel energie die perfect naast Avenatti past. De wedstrijd van dit weekend komt nog te vroeg voor hem. Hij is nog niet beschikbaar, Oprut wel.”

Daarnaast mogen er ook nog een aantal spelers vertrekken bij KVK. Voor Regali wordt er op dit moment een oplossing gezocht. “Hij mag vertrekken, dat is geen geheim.”