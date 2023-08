ROYALS. Prins William verrast Londenaren en kleine prinsesjes worden groot

Een kroonprins in een hamburgerkraam, prinses Charlène én Meghan Markle die geruchten de kop indrukken en heel wat nieuws voor onze eigen koningskinderen. Een overzicht van de afgelopen week in koninklijke middens.

Prinses Charlène van Monaco was maandenlang de grote afwezige in royaltyland. Haar afwezigheid wakkerde geruchten aan, over huwelijksproblemen of zelfs een mogelijke breuk met prins Albert. Maar afgelopen weekend verscheen de prinses dan toch in het openbaar, op het Rode Kruis-gala, helemaal zoals het hoort in witte galajurk. Nog aanwezig aan de zijde van echtgenoot Albert van Monaco? Nichtje Camille Gottlieb.

Camille Gotlieb (links), prins Albert (midden) en prinses Charlene (rechts) — © AFP

In de categorie ‘dat zie je niet elke dag’: prins William serveerde afgelopen week burgers in een hamburgerkraam in Londen. De foodtruck verkocht Earthshot-burgers, een duurzaam burgerconcept met kleine ecologische voetafdruk. De reacties van de klanten spreken boekdelen.

Prinses Elisabeth rondde deze zomer voor het derde jaar op rij het Defensie-zomerkamp succesvol af. En ze kreeg daarbij ook nog eens complimenten van de opperbevelhebber. Voor broer Gabriël was het zijn eerste editie.

De legendarische jacht waar prinses Diana en Dodi Fayed hun laatste romantische vakantie op beleefden is gezonken. Het luxejacht werd verhuurd, maar zou door een lek gezonken zijn, en ligt nu op een diepte van 2.500 meter, in het zuiden van Frankrijk.

Koning Boudewijn stierf op 31 juli 1993, dit jaar dertig jaar geleden, in Spanje. Koning Filip was voor die gelegenheid op de officiële herdenkingsceremonie, en nam daar voor het eerst de jongste prinses Eléonore (15) mee naartoe.

Hiep hiep! Meghan Markle werd er op vrijdag 4 augustus 42. Hoewel ze technisch gezien geen échte royal is, verdient de jarige hier zeker een plekje. Het regende de laatste tijd geruchten over een nakende breuk tussen Meghan en prins Harry. In een recent filmpje van het Responsible Technology Youth Power Fund lijkt daar echter niets van aan. De twee gaan in de video met veel genegenheid met elkaar om.