Maaseikse dealer krijgt achttien maanden cel nadat vriendin politie verteld heeft over coke in kluis

Op 11 november 2021 belde de vriendin van de veertiger de politie nadat de man haar enkele klappen had verkocht. De vrouw vertelde toen spontaan aan de inspecteurs over de cocaïne die haar vriend bewaarde in de kluis in de slaapkamer. Volgens haar kwamen er ook regelmatig mensen langs om drugs op te pikken.

Tijdens de huiszoeking vond de politie inderdaad een zakje coke en een precisieweegschaal in de kluis. In de kelder van de woning bleek er ook een ontmantelde cannabisplantage aanwezig van zo’n 180 planten.

Schuldbemiddeling

De veertiger moest zich daarom in juni verantwoorden voor de Tongerse rechter. Hij gaf de feiten toe. “Ik zat in schuldbemiddeling en ik wilde financieel beter worden. Ik heb alles zelf gedaan. Het materiaal, de zaden en de potgrond heb ik gekocht in een growshop in Nederland”, zo verklaarde hij.

Volgens de man was de cannabisteelt echter geen succes. “Ik heb drie keer een mislukte oogst gehad. Ik hield er in totaal amper 500 gram aan over. Ik weet niet wat ik fout deed. Misschien gaf ik te veel water? Al mijn planten waren verbrand.” Ook de verkoop van coke bekende hij, al was dat volgens hem voornamelijk om zijn eigen gebruik te bekostigen.

De man is niet aan zijn proefstuk toe en werd eerder al vijf keer correctioneel veroordeeld. Hij krijgt voor deze nieuwe drugsfeiten een gevangenisstraf van achttien maanden en een geldboete van 8.000 euro. In totaal wordt er een bedrag van 4.000 euro verbeurd verklaard.