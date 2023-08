Politie op zoek naar vermiste Bart Luyckx (48) uit Mortsel

Op donderdag 3 augustus 2023, tussen 16.00 uur en 17.00 uur, verliet de 48-jarige Bart Luyckx zijn woning in de Deurnestraat in Mortsel. Mogelijk fietste hij die dag naar de buurt rond het Noordkasteel aan de Oosterweelsteenweg in Antwerpen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Hij verplaatst zich met een zwarte citybike van het merk “BATAVUS” met een donkergroene fietstas en mogelijk een fluorescerende strip rond het stuur.

Bart is 1 m 83 lang en slank gebouwd. Hij heeft grijs krulhaar en een stoppelbaard. Er is niet geweten welke kledij hij droeg op het ogenblik van zijn verdwijning.

Hebt u Bart Luyckx of zijn fiets gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. U kunt getuigen via het gratis nummer 0800 30 30 0