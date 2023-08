Voetbalsupporter krijgt rake klappen na discussie over pintje: werkstraf van tachtig uur

Een 34-jarige Lanakenaar moet een werkstraf van tachtig uur uitvoeren omdat hij een man hevig toetakelde na de finale van het EK-voetbal in 2021. Er ontstond een ruzie over een pintje in de parking van het shoppingcenter in Maasmechelen.

In de nacht van 12 juli 2021 wandelde het slachtoffer na het zien van de finale van het EK-voetbal naar de parking van het shoppingcenter M2 aan de Koninginnelaan in Maasmechelen. Daar kreeg hij het aan de stok met de 34-jarige man over een pintje. Uiteindelijk legden de mannen het bij, maar niet veel later sloegen de stoppen bij de dertiger alsnog door.

Het slachtoffer kreeg plots een slag waardoor de man bewusteloos op de grond viel. Toen de man bijkwam, werd hij omsingeld door tal van mensen. “Beklaagde bleef naar hem uithalen. Terwijl het slachtoffer op de grond lag, stampte beklaagde hem tweemaal in het gezicht en sloeg hem met een fles”, zo schetste de rechter de feiten in het vonnis. Uiteindelijk werd het slachtoffer naar een medisch centrum gebracht. Daar werd hij gehecht aan zijn rechteroog. Toen de man op 15 juli klacht neerlegde, had hij nog steeds een blauw en gezwollen oog en last van duizeligheid.

Werkstraf

De rechter spreekt over verzwarende omstandigheden omdat het slachtoffer arbeidsongeschikt was na de feiten en omdat de dertiger met voorbedachten rade handelde. De man moet daarom een werkstraf van tachtig uur uitvoeren en een geldboete van 800 euro ophoesten. Als hij zijn straf niet uitvoert, krijgt hij een effectieve celstraf van tien maanden opgelegd.