Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke blijven Soudal Quick-Step trouw: duo tekent bij tot 2025

CEO Patrick Lefevere is in zijn nopjes dat de 23-jarige Van Wilder en 29-jarige Vervaeke langer aan boord blijven. “Ilan en Louis vastleggen was een makkelijke beslissing en onderdeel van ons langetermijnplan. We zijn blij dat ze allebei besloten hebben om bij ons te blijven. Ze zijn nog maar twee jaar geleden bij het team gekomen, maar hebben zich al vaak genoeg laten opmerken in allerlei koersen en wedstrijdsituaties. Het waren die prestaties en hun karakter die ons ervan hebben overtuigd dat ze hier op hun plaats zijn.”

Van Wilder werkt momenteel de Ronde van Polen af. “Voor mij is het belangrijk om gelukkig te zijn bij het team”, reageert hij vanuit Polen. “Dit was een van de factoren die het makkelijk maakte om een nieuwe overeenkomst te ondertekenen. Het is een eer om deel uit te maken van een van de beste ploegen ter wereld. Ik heb twee geweldige jaren beleefd en ben blij dat ik hier verder kan.”

© Getty Images

Ook Vervaeke kijkt uit naar de verdere samenwerking. “Hierheen komen was de beste beslissing die ik kon nemen. Ik heb mezelf heruitvonden, mijn passie voor het wielrennen herontdekt en dat heeft me gelukkig gemaakt. De Vuelta en Luik(-Bastenaken-Luik) winnen met Remco (Evenepoel) zijn twee van de beste herinneringen die ik heb aan deze seizoenen, omdat ik elke keer het gevoel had dat ik bijdroeg aan wielergeschiedenis. Ik ben klaar voor meer en hoop de ploeg de komende twee seizoenen aan andere klinkende overwinningen te helpen.”