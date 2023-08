Een opdoffer van je welste: Dimitri van den Bergh sneuvelt in eerste ronde Nieuw-Zeeland Darts Masters, ook andere favoriet Peter Wright uitgeschakeld

De tegenstander van Van den Bergh legde hem meteen het vuur aan de schenen. Met meerdere finishes over de 100 kon Haupai Puha het onze landgenoot zichtbaar moeilijk maken. Van den Bergh kwam wel op voorsprong (2-1) met een 11-darter, maar Puha boog de scheve situatie om en kwam 5-2 voor. Bij Van den Bergh steeg de druk, waardoor hij de kans om terug te komen tot twee keer toe aan zich voorbij liet gaan. Met een dubbel 1 besliste de Nieuw-Zeelander uiteindelijk de wedstrijd. Voor Puha is het de mooiste overwinning uit zijn carrière tot dusver.

Ook Wright uitgeschakeld

Peter Wright ging op zijn teleurstellende elan van het jaar verder. De tweevoudig wereldkampioen presteerde allesbehalve consistent en gaf, net zoals Van den Bergh, een 2-1 voorsprong uit handen. ‘Snakebite’ zoals ze hem noemen, kwam nog even terug tot 3-5, maar werd één leg later zonder medelijden uitgeschakeld. Wright staat derde in de wereldranglijst, maar ging vandaag kansloos onderuit in Nieuw-Zeeland.