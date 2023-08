Politie identificeert lichaam van Amerikaanse vrouw na 16 jaar, echtgenoot verdacht van moord

De politie van Sarasota, een stad in het zuiden van de Amerikaanse staat Florida, heeft een doorbraak bewerkstelligd in het onderzoek naar de dood van een vrouw wiens levenloze lichaam 16 jaar geleden werd gevonden. Haar man wordt nu verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.

In februari 2007 werd in een ondiep graf in een bos nabij Sarasota het lichaam van een vrouw gevonden. Het slachtoffer kon echter niet geïdentificeerd worden, waardoor het onderzoek een cold case werd. Aan de hand van DNA-onderzoek werd in november na 16 jaar echter alsnog duidelijk dat het gaat om Jeana Lynn Burrus, 39 jaar oud op het moment van haar overlijden.

De politie vindt het uitermate verdacht dat haar echtgenoot James zijn vrouw nooit als vermist opgaf, en beschouwt hem als verdachte in het onderzoek. De politie vraagt iedereen die kennis heeft van zijn huidige woonplaats om zich te melden.