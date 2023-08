Blessure van Bryan Heynen valt beter mee dan gedacht: “Geen maanden, maar weken out”

De medische staf van KRC Genk communiceerde in een persbericht over de toestand van Bryan Heynen. De Genkse kapitein stelt het goed, en ook zijn blessure valt al bij al goed mee. Een MRI bracht een letsel aan de ligamenten van de linkerenkel aan het licht. Zoals eerder al werd bevestigd, zijn er geen breuken. Bryan Heynen is naar verwachting enkele weken buiten strijd. Gezien de omstandigheden is dat een opluchting.

© Dick Demey