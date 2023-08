Mysterieus boek van Kelly Loos uit Houthalen speelt zich af in de mijnstreek

Onder de mysterieuze titel ‘De ontrafeling’ publiceerde Kelly Loos (44) uit Lillo haar tweede boek. Kelly is geen onbekende voor de krant. Kort na het succes van haar eerste boek ‘Schotse wolken’ schreef Kelly gedurende 10 jaar een vaste column in de Buurtkrant, een bijlage in Het Belang van Limburg.

“Mijn tweede literaire worp had een dracht van enkele jaren. Dat kwam omdat ik vastzat in het proces van het verhaal”, zegt Kelly. Maar nu is het er dus. Een fantasierijk verhaal dat zich afspeelt in de mijnstreek, waar het hoofdpersonage via een zoektocht met geocache uiteindelijk een geheim van iemand uit de buurt ontrafelt.

“Ik schrijf al verhaaltjes van toen ik kind was. Die schrijfmicrobe is nooit uit mij verdwenen”, vertelt ze. “Dankzij de krant mocht ik twee keer per maand een verhaaltje schrijven dat te maken had met Houthalen-Helchteren. Ik kreeg daarop veel reacties van mensen uit de buurt. Het was niet gemakkelijk om elke keer een verhaal te verzinnen. Ik schrijf het liefst ’s morgens. Dan is mijn hoofd helder. Ik schrijf ook nog graag met de pen. Nadeel is dat het een traag schrijfproces is. Want daarna moet ik nog alles overtypen. Ik schrijf in twee stappen. Bij elk hoofdstuk vloeit er eerst een ruwe versie uit mijn vingers. Een paar dagen later herlees ik het en schrap en wijzig tot het vloeiend leest. Ik probeer toegankelijk te schrijven zodat iedereen het vlot kan lezen. Er komt waarschijnlijk nog een vervolg op het boek. Er liggen nog zo veel pistes open dat de kans groot is.”

De toekomst van Kelly ziet er rooskleurig uit: vanaf september kan ze van haar passie haar beroep maken bij uitgeverij Plantijn, waar ze eindredacteur wordt. Daar zal ze niet alleen manuscripten moeten corrigeren, maar ook zelf selecteren wat wel of niet mag uitgegeven worden. Ze komt zo aan de andere kant van de schrijftafel te zitten.

Het boek ‘De ontrafeling’ telt 180 bladzijden, uitgegeven bij Ellessy en kost 16,95 euro. Verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks bij de auteur: looskelly@hotmail.com.