Controversiële influencer Andrew Tate staat niet langer onder huisarrest in Roemenië

De controversiële influencer Andrew Tate zal in afwachting van zijn proces niet meer onder huisarrest moeten verblijven, zo heeft het hof van beroep van Boekarest geoordeeld. In juni werd Tate officieel in beschuldiging gesteld voor het organiseren van een criminele groep, mensenhandel en verkrachtingen in Roemenië. Zijn huisarrest vervalt nu, maar hij staat nog steeds onder juridische controle, aldus het hof.