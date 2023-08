De vier broers Bertrands (vlnr Marijn, Bram, Dries, Karel) stonden in 2022 voor het eerst samen in het eerste elftal van Eksel. — © rr

Promovendus KFC Eksel kan dit seizoen slechts op twee van de vier broers Bertrands rekenen. Dries (24) bekroonde zijn sterk seizoen met een transfer naar Hades, Karel (27) zet zijn voetbalcarrière even on hold. “Het is jammer, maar we respecteren hun keuze”, klinkt het bij ‘overblijvers’ Marijn (26) en Bram (22).