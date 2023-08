Ethiopië roept noodtoestand uit na gewapende gevechten in noordelijke regio

De federale regering van Ethiopië heeft vrijdag de noodtoestand uitgeroepen na gewapende gevechten tussen het leger en lokale strijders. Het kwam de voorbije weken tot botsingen in de regio Amhara, in het noorden van het land.

“Het is noodzakelijk geworden om de noodtoestand uit te roepen omdat er een situatie is ontstaan en het moeilijk is geworden om deze onaanvaardbare ontwikkeling te controleren met de huidige wet”, kondigde president Abiy Ahmed aan in een persbericht. Het is niet duidelijk of de noodtoestand enkel van toepassing is op de regio of op het hele land. Donderdagavond riepen de regionale autoriteiten van Amhara de regering op om maatregelen te nemen omdat de situatie “moeilijk te controleren” is.

De afgelopen weken escaleerde het geweld tussen het leger en een lokale militie. De twee partijen waren echter nog bondgenoten tijdens de twee jaar durende oorlog in de noordelijke regio Tigray. Daar woedde lange tijd een conflict tussen de overheid en de rebellengroep Volksbevrijdingsfront van Tigray.

De spanningen in Amhara zijn beginnen oplopen nadat de regering midden april aankondigde dat ze de speciale eenheden wilde ontmantelen. Het gaat om paramilitaire eenheden die de afgelopen vijftien jaar door veel regionale staten zijn opgericht. De nationalisten in Amhara vrezen dat de regering hun regio wil verzwakken.

Donderdag kondigde Ethiopian Airlines aan dat ze de vluchten naar twee belangrijke steden in de regio, Gondar en Lalibela, had opgeschort, zonder details te geven over de redenen. Verschillende westerse ambassades, waaronder die van Groot-Brittannië en Spanje, hebben hun onderdanen geadviseerd om niet naar de regio te reizen wegens het geweld en de instabiliteit.