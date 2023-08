Welke batterij kies je best voor je elektrische fiets?

Actieradius

Een krachtige batterij zorgt samen met een sterke motor voor een betere en langere ondersteuning. Let daarom steeds op de actieradius: hoeveel kilometer je zonder op te laden met de elektrische fiets kunt rijden. Dit staat vermeld bij de accu, maar hangt natuurlijk ook af van wind, gewicht van de bestuurder, de temperatuur, het ondersteuningsniveau en de hellingsgraad van de weg. Wil je lange tochten maken, dan moet je batterij een grote capaciteit hebben. Hou er rekening mee dat het gaat om het aantal kilometers wanneer de accu nog nieuw is. De capaciteit van een batterij gaat langzaam achteruit, dus het is verstandig om een exemplaar te kiezen met een hoog vermogen, zodat je jarenlang kunt genieten van je fiets.

LEES OOK. 8 redenen waarom fietsen gezond is

Type

Er zijn batterijen in verschillende materialen op de markt. We lichten even de twee grootste toe: NiMh-accu versus een Lithium-ion accu. Een NiMh is het goedkoopst in aanschaf, maar het opladen duurt lang, de levensduur is beperkt, de accu loopt leeg als hij uit de lader gehaald wordt en het is een logge batterij. Lithium-ion accu’s zijn prijziger in aanschaf, maar gaan wel langer mee, laden snel op, zijn eenvoudig te gebruiken en een stuk lichter en compacter.

Locatie van de batterij

Ook waar de batterij op de fiets bevestigd is, heeft invloed op je rijcomfort. Bij de meeste elektrische fietsen is de batterij onder de bagagedrager verwerkt, daardoor komt het zwaartepunt wat hoger te liggen en kan het lastig zijn om fietstassen te monteren. Er zijn fietsen waar de accu in de kettingkast verwerkt is, maar hoewel dit een elegante oplossing is, zijn de batterijen in deze types vaak niet uitneembaar en hebben ze minder capaciteit. Het meest ideale is een accu die in het frame verwerkt is. Daardoor ligt het zwaartepunt laag bij de grond en in het midden van de fiets, wat de beste wegligging geeft. Verder zorgt het ook voor een mooi design van de fiets, omdat de batterij niet opvalt. Let er bij dit type wel op dat je een fiets kiest met een uitneembare batterij, zodat je hem eenvoudig kunt opladen en vervangen.

LEES OOK. Vlot op weg: de voordelen van een elektrische plooifiets

Onderhoud accu

Eenmaal je een goede accu hebt gekozen voor je elektrische fiets, kan je er ook zelf voor zorgen dat deze langer in topconditie blijft. De belangrijkste regels hiervoor zijn dat je de batterij niet te koud, te warm of te nat laat worden. Een droge schuur of garage is ideaal om je fiets te stallen, of haal je batterij er uit en bewaar deze binnenshuis. Gebruik verder de juiste lader voor je accu, en laad deze regelmatig bij, ook als je de fiets langere tijd niet gebruikt.

Ontvang nu een gratis batterij upgrade: tot 140 km t.w.v. € 300 bij aankoop van een Veloci - Vivid maat 48 of 51.