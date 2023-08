OPROEP. Tijd begint te dringen: ben jij nog op zoek naar een studentenkot?

Voor wie nog op zoek is naar een studentenkot voor het volgende academiejaar begint de tijd te dringen. In studentenstad Leuven was er in maart al een grote rush op de kotenmarkt. Door een grote toevloed van studenten voor een beperkt aantal kamers en de stijgende prijzen die daarmee gepaard gaan, waren er toen al lange wachtrijen voor de beste kamers.

En ook in Limburg werd geadviseerd om niet te lang te wachten om een kot te zoeken. “Snel zijn is de boodschap, de beste koten gaan natuurlijk vlot weg”, klonk het dit voorjaar al bij Kot@Limburg, een databank waar de meeste Limburgse koten verzameld staan. “Vroeger hadden we in de zomer nog keuze uit een paar honderd kamers, maar de laatste keer was er nog maar een tiental koten beschikbaar.”

Ben jij door omstandigheden nu pas beginnen te zoeken of blijkt het door de hoge prijzen onhaalbaar om een geschikt kot te vinden? Dan horen we dat graag.