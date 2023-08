Dagboek van je huisdier of red je Lego: 10 doe-tips die je kind ook binnenshuis bezighouden

Er zou beterschap in zicht zijn, maar voorlopig laat de zon het nog afweten. En dat zorgt bij veel gezinnen die een vakantie in eigen land hadden gepland voor frustratie. Want dat doet een mens ganse dagen als het giet buiten? Tien originele activiteiten getipt die je perfect binnen kan uitvoeren.

Deze tips verschenen voor het eerst tussen 24 maart en 26 april 2020.

Dagboek van een huisdier Wat doet je kat of hond de hele dag? Tot voor kort kon je je het alleen maar inbeelden. Tegenwoordig is er tijd om je huisdieren de hele dag in de gaten te houden. Kijk elk uur van de dag wat je huisdier doet en maak telkens een foto. Daarvan kan je een toffe collage maken, die rechtstreeks in het dagboek van je huisdier kan.

Knutsel een kattenplantenbakje Deze plantenbakjes zijn gemaakt van lege plastic flessen! Wie had dat gedacht … Wat heb je nodig? ● plastic limonadefles ● spuitverf ● schaar ● zwarte en gouden watervaste stift ● glitterstenen ● lintjes Zo doe je het 1. Teken met de stift een dun lijntje op de fles op +- 15 cm vanaf de onderkant. Teken ook twee kleine driehoekjes op de lijn. Dit worden de oren. 2. Knip de onderkant van de fles eraf, precies langs de lijn. 3. Spuit de binnenkant van het bakje in een egale kleur. (Doe dat het liefst op een oude krant.) 4. Teken met de zwarte en de gouden stift een kattengezichtje op het bakje en versier met een glitterbandje en een mooie steen. Uit: Knutselen met Jill, Jill Schirnhofer, Karakter Uitgevers

Tekentotem Neem een blad papier en stiften. Iemand van je gezin tekent iets bovenaan het blad en vouwt het papier om zodat alleen de onderkant van de tekening te zien is, bijvoorbeeld de pootjes van een konijn. Wat zou het kunnen zijn? De tweede tekenaar laat zijn fantasie de vrije loop – die ziet er misschien de oren van een hond in – en tekent wat hij wil. Daarna vouwt ook hij het papier weer om. Zo blijf je afwissen tot je blad vol is. Je mag zeker niet spieken. En dan, als het blad vol is: openvouwen. En kijk naar het kunstwerk dat jullie samen hebben gemaakt. Met iets grotere kinderen (of met wie niet graag tekent), kun je dit spelletje ook met woorden doen. De eerste schrijft een zin waarvan het laatste woord op de volgende regel staat en vouwt zijn zin weg, de volgende begint een zin met dat woord. Zo krijg je een lang verhaal.

Red de figuurtjes Stap 1. Grabbel enkele Lego-figuurtjes bij elkaar en verstop ze in heel het huis. Vergeet niet op te schrijven waar je ze allemaal verstopt hebt, zodat je ze later nog kan terugvinden. Als je ze een gekke houding en verschrikt gezichtje geeft, lijkt het allemaal veel echter. Stap 2.Vertel de kinderen dat de figuurtjes vermist of ontvoerd zijn en dat zij ze zo snel mogelijk moeten zoeken. Geef aanwijzingen over waar ze verstopt zijn. Of schrijf de tips op, zodat de kinderen aangemoedigd worden om te lezen. Schrijf bijvoorbeeld: “Ik had dorst, en nu zit ik gevangen”, of: “Ik zit in iets waar je je drinken in giet”. Stap 3. Zodra alle figuurtjes gevonden zijn, vertel je je kinderen dat ze een veilig huis voor ze moeten bouwen. Zorg voor leuke details in het huis, zodat de figuurtjes er nog lang en gelukkig in kunnen wonen.

Plaatjes vullen Blader eens door oude kranten of magazines of misschien heb je wel oude boeken waar je van mama of papa prentjes uit mag knippen? Kies er eentje uit, knip er een stuk af, plak op een blad en teken er zelf bij wat je wilt. Dat kan lijken op wat je net wegknipte, maar net zo goed is dat helemaal iets anders. Alles kan en alles mag.

Ademracen 1. Zet je vinger neer bij de start. Adem 4 seconden lang diep in, terwijl je je vinger door de bocht beweegt. 2. Zodra je vinger bij het rechte stuk is, adem je 6 tellen lang uit. 3. Blijf de lijn volgen en ademhalen, totdat je hoofd en je lichaam weer tot rust zijn gekomen. Uit het socio-emotioneel werkboekje dat het Knaplab, praktijk voor studie en psychosociale begeleiding, n.a.v. de coronacrisis maakte voor kinderen. www.hetknaplab.be/corona

Marmerchocolade maken Nodig ● witte, melk- of pure chocolade ● voedingskleurstoffen of poeder van rode biet of drakenvrucht ● een mes ● sprinkles ● een bakplaat ● bakpapier Zo maak je het ● Pak een bakplaat en leg er een stuk bakpapier op. ● Smelt de chocolade in een kommetje boven een pan met kokend water (au bain-marie). ● Giet de gesmolten chocolade uit over het bak­papier en laat er enkele druppels kleurstof op vallen. Trek met het puntje van een mes lijnen in de chocolade. ● Werk af met feestelijke sprinkles. Een tip uit For girls only, het ­upcyclingboek, Elfi De Bruyn, Standaard Uitgeverij, 144 p., 16,99 euro

Knutsel een stokpaardje Nodig ● Papier of karton ● Lijm (lijmpistool) ● Stok ● Gekleurd crêpepapier ● Stiften ● Knutselspulletjes Doen ● Teken een paard- of unicornhoofd op een stuk karton en knip uit. Doe dat tweemaal, zodat je twee hoofden hebt. ● Knip strookjes crêpepapier of gekleurd papier en kleef die op de plaats van de manen van het paard. Doe dat op beide kanten. ● Kleef de stok en de 2 paardenkoppen tegen elkaar. Teken het wangetje, het oog en het mondje op de kop. Doe dat ook aan de beide kanten. ● Heb je nog spulletjes om je paard te versieren? Laat je gaan. En klaar ... Ju, paardje! Een tip van Caroline Bée, knutselfeestjesbezielster van knutselmeemetcarolinebee.be

Bookface Ga naar je boekenrek en zoek een boek of magazine met een gezicht op de cover. Hou het zo voor je dat het net op jouw lichaam past en het lijkt of jij op de cover staat en maak een foto. Extra punten als je je kleren erop afstemt. Onder de hashtag #bookface vind je op Instagram meer dan 80.000 voorbeelden van boekenliefhebbers die het je voordeden.