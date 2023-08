Aankomst met de helikopter of overnachten in een Ronde van Vlaanderen-kamer: een exclusieve inkijk in het gloednieuwe hotel van Peter Sagan

Peter Sagan zet eind 2023 een punt achter zijn baancarrière. Daarna is het nog één keer knallen richting de Olympische Spelen in 2024 in Parijs als mountainbiker. En dan is het echt fin de carrière voor de Slowaak. Maar Sagan lijkt alvast zijn handen vol te hebben als hij zijn fiets definitief aan de haak heeft gehangen.

In zijn geboortestad Zilina opent Sagan namelijk het SP Resort. “Een uniek verblijf waar alles mogelijk is”, aldus de Slowaak. “Het wachten is eindelijk voorbij”, schrijft Sagan op Instagram. “Ik wil iedereen bedanken die geholpen heeft om deze droom in vervulling te doen gaan. Het SP Resort is een uniek sporthotel op maat van alle gepassioneerde fietsers.” Het is niet echt een verrassing dat de afscheidnemende wielrenner een hotel opent dat op maat gemaakt is van sportfanaten. Het hotel heeft een grote, groene fitnesszaal. Zou dat een verwijzing kunnen zijn naar zijn zeven groene truien die hij in de Ronde van Frankrijk won? Een wellness met een groot zwembad en meerdere sauna’s mocht uiteraard ook niet ontbreken.

© Instagram @sp.resort

Zoals te zien is op de beelden, ligt het hotel midden in de Slowaakse natuur. “Ik kan niet wachten om jullie allemaal over de schilderachtige routes rond Zilina te zien rijden”, kondigde Sagan aan. “Het maakt niet uit of je een doorgewinterde prof bent of een absolute beginner. Dit hotel is de ideale plek voor je fietsavonturen. Je zal in de watten worden gelegd als een celebrity!”

Welkom in de koers-kamers

Maar dan hebben we het nog niet over het meest opvallende in het hotel gehad. Het SP Resort telt dertien kamers, mét verwijzing naar de koers. Van een Vuelta -en een Giro-kamer, tot een Tour-, Roubaix -en Ronde van Vlaanderen-kamer. Het hotel heeft het allemaal. Die laatste, Belgisch-getinte kamer wordt verhuurd aan 230 euro per nacht voor maximaal vier personen. Sagan won in 2016 namelijk de 100ste editie van ‘Vlaanderens Mooiste’ en dus is dat beeld vereeuwigd aan een van de muren. De Roubaix-kamer is dan weer iets duurder (250 euro per nacht), maar daar kunnen de gasten wel genieten van een dakterras. Een tapijt dat de kasseiwegen moet nabootsen, maakt de kamer helemaal af.

De Ronde van Vlaanderen-kamer. — © Instagram @sp.resort

“Een hotel waar alles kan”, klinkt het bij de eigenaar. Zelfs aankomen per helikopter behoort tot de mogelijkheden. Helemaal af is het complex nog wel niet. De carrière van Sagan zal nog tentoongesteld worden in een klein museum, maar dat project laat nog even op zich wachten.

Bekijk hier de beelden: